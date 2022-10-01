Yol kenarlarına bariyerli önlem: Yüzde 95 seviyelerine ulaştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YOLBAK ekipleri, şehir genelinde bariyer çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 13 ilçede, 54 mahallede, 183 farklı noktada toplamda 17 kilometrelik yeni imalat yapıldı. Oto korkuluklarının imalatı yüzde 95 seviyelerine ulaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından kazalarda oluşabilecek can ve mal kaybını en aza indirmek adına şehir genelinde bariyer çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 2022 yılı içerisinde yol kenarlarında hayata geçirilen oto korkuluklarının imalatı yüzde 95 seviyelerine ulaştı.

YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “Şehrimizde yoğun bir asfalt dönemi geçiren ekiplerimiz ayrıca; yama, oto korkuluk ve yol çizgilerini de içerisinde barındıran hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın can ve mal kaybını en aza indirgemek adına yol kenarlarına oto korkuluk çalışmaları yapıyoruz. 2022 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz imalatlar yüzde 95 seviyelerine ulaştı. Çalışmalar neticesinde 13 ilçemizde, 54 mahallede, 183 farklı noktada toplamda 17 kilometrelik yeni imalat yapıldı. Ayrıca 600 metrelik tamirat gerçekleştirildi. 2023 yılı içerisinde ilçelerimizden gelen talep ve gerekli noktaların tespit işlemleri devam edecek” denildi.