Yol çizgileri ile ulaşım güvenli hale geliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı güzergahlarını yol çizgileri ile buluşturarak, sürücülere daha güvenli bir sürüş imkanı sunuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşım ağlarında başlattığı dönüşüm çalışmalarını yol çizgileriyle son haline kavuşturuyor. Grup yollarını, caddeleri, bulvarları ve kavşakları yoğun bir mesai ile yeni yüzlerine kavuşturan ekipler, güvenli ulaşım için yol çizgileriyle de arterlerdeki işlemleri tamamlıyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOL-BAK) Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri son olarak Taraklı ve Akyazı’da yol çizgi çalışmaları gerçekleştiriyor.