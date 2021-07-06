YÖKAK değerlendirmesine sıkı hazırlık

YÖKAK dış değerlendirmesine hazırlanan SUBÜ’de, fakülte ve meslek yüksekokullarına yönelik olarak gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları sona erdi. Her birimin en ince ayrıntılara kadar değerlendirildiği toplantılarda kalitenin bir tesadüf olmadığı vurgulanırken, süreçlere ilişkin bilgiler aktarıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından gerçekleştirilecek dış değerlendirme hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda üniversiteye bağlı tüm fakülte ve meslek yüksekokululları ile Yabancı Diller Yüksekokulu ve Dil Eğitim Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (SADEM) yönelik olarak bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın yanı sıra rektör yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Prof. Dr. Naci Çağlar, Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Selcen Vodinalı ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Furkan Korkmaz’ın da yer aldığı toplantılarda; hazırlanan Kurumsal İç Değerlendirme Raporu çerçevesinde birim birim sürece ilişkin detaylar ortaya konulurken, kalite güvence sisteminin işleyişi ve dış değerlendirmeye yönelik bilgiler aktarıldı.

Bilgilendirme toplantıları Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve idari birimlerin ardından sona erecek. YÖKAK Dış Değerlendirme Takımı 6 profesör, 1 öğrenci temsilcisi ve bir idari personel yer alacak. 14 Temmuz Çarşamba günü online olarak yapılacak ön ziyaret toplantısının ardından 3 gün sürece saha ziyareti gerçekleştirilecek. Daha sonra YÖKAK Dış Değerlendirme Takımı tarafından SUBÜ’ye Kurumsal Geri Bildirim Raporu aktarılacak ve kalite süreçleri rapor doğrultusunda şekillendirilecek.