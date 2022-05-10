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YÖK Başkanı Özvar: “SUBÜ’yü ayrı bir yerde konumlandırıyoruz”

SUBÜ’ye ziyarette bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Gerek Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitemizi, gerekse Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitemizi diğer üniversitelerden ayrı bir yerde konumlandırıyoruz. Bu iki üniversitemizin de istikbali ve gelişmesi hususunda daha yakından çalışıyoruz” dedi.

SAKARYA 10.05.2022, 14:34
YÖK Başkanı Özvar: “SUBÜ’yü ayrı bir yerde konumlandırıyoruz”

SUBÜ’ye ziyarette bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Gerek Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitemizi, gerekse Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitemizi diğer üniversitelerden ayrı bir yerde konumlandırıyoruz. Bu iki üniversitemizin de istikbali ve gelişmesi hususunda daha yakından çalışıyoruz” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı ağırladı. Buluşmada YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de yer aldı. İlk olarak rektörlük makamında misafir edilen Özvar, daha sonra düzenlenen toplantıda SUBÜ Senatosu üyeleriyle bir araya geldi.

“Ciddi gayretler gösteriliyor”

SUBÜ’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Gerek Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitemizi, gerekse Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitemizi diğer üniversitelerden ayrı bir yerde konumlandırıyoruz. Bu iki üniversitemizin de istikbali ve gelişmesi hususunda daha yakından çalışıyoruz. Bu ziyaretimizi sadece bir selamlama ve kahve içme ziyareti olarak düşünebilirsiniz. Sonraki gelişimizde üzerinde bizimde çalıştığımız ve sizlerle paylaşmak istediğimiz hususlar var. İnşallah bunları gündeme alacağız. Rektörümüz ve tüm çalışanlar üniversitemizin kuruluşu ve inkişafı noktasında fevkalade ciddi gayretler içerisindesiniz. Bizler de yapılan çalışmaları, ortaya çıkan ürünleri, eğitimin kalitesini, iş birliklerini, uluslararası görünürlüğü yakından izliyoruz. Çıkan bir başarı hikâyesi olduğunda mutlaka peşine düşüyoruz” diye konuştu.

“Çabalarınızı karşılıksız bırakmayacağız “

SUBÜ’nün kendisini diğer üniversitelerden ayırt edecek bir takım hususiyetler kazanmasını öncelediklerini belirten Özvar, “SUBÜ teknik, genel ya da bunlardan bağımsız butik bir üniversite olarak da kurulabilirdi. Neticede kuruluşunda uygulamaya ağırlık veren ve üniversite-iş dünyası iş birliğine angaje olmuş hocaların bir araya geldiği bir üniversite modelini hayal ediyoruz ve düşünüyoruz. Bu konuda SUBÜ çok güzel adımlar attı. Fakat bunun daha ileriye taşınması en büyük gayemiz ve bizim de heyecanla takip ettiğimiz bir husus. Üniversitenin lokasyonu çok büyük bir avantaj teşkil ediyor. Bunu daha büyük ulusal ve uluslararası avantajlara dönüştürmenin yolunu hep birlikte aramamız lazım. Sakarya’da şehir ve üniversiteler arasında ciddi bir etkileşim var. Bu üniversiteler açısından önemli bir başlangıç noktası. SUBÜ de bu anlamda iyi bir yerden başlıyor. YÖK olarak gösterdiğiniz çabaları asla karşılıksız bırakmayacağız. Benim yönetim anlayışım da büyük ölçüde üretkenlik ve performansa dayanıyor. Üreten ve performans gösterenlerin elimizdeki tüm imkânlarla yanında olacağız” şeklinde konuştu.

“SUBÜ girişimci yönüyle ön plana çıkabilir”

Üniversite-iş dünyası iş birliği ortamında gelişmesini bekledikleri şeylerden birisinin girişimcilik olduğunu kaydeden Özvar, “Girişimcilik kültürünün en yakıştığı üniversite modellerinden bir tanesi uygulamalı bilimler üniversiteleri. Burada girişimcilik kültürünün filizlenebileceği çok verimli bir iklimin inşa edilebileceğini düşünüyorum. Dünyada bazı üniversiteler bu vasıflarıyla ön plana çıkıyor. SUBÜ’nün de kendini farklılaştırabileceği alanlardan bir tanesi bu. Bu özelliğiyle diğer üniversitelere göre ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. Girişimcilik deyim yerindeyse sırlı bir alan. Dünyada herkes tarafından takip edilebileceği bir patikası ve formülü yok. Bu alanlarda hakikaten bir taraftan takdir, bir taraftan beceri, bir taraftan da sırrı içinde barındırıyor. Zorluğu da buradan kaynaklanıyor. Bu konuda sizlerle uzun uzun konuşmak istiyoruz. Benim de paylaşacağım hususlar olacak” ifadelerini kullandı.

“İş garantili bölümlerin yaygınlaşması arzusundayız”

YÖK Başkanı Özvar’ın üniversiteyi ziyaretinden ve kendisini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Ziyaretleriyle üniversitemize şeref verdiler. Bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz mottomuzun da temelini oluşturan +1 Eğitim Modelimiz en önemli farkımız olarak ön plana çıkıyor. Lisansüstü de dâhil olmak üzere tüm birimlerdeki öğrencilerimizi bir dönem tam zamanlı olarak işyerine gönderiyoruz. Öğrencilerimiz daha kolay iş buluyor, iş dünyası nitelikli insanlara daha kolay ulaşıyor, aynı zamanda bu vesile ile akademisyenlerimiz de iş dünyası ile diyalog kuruyorlar. Bu anlamda modelimiz Türkiye’de örnek olmuş durumda. Üniversitemizde 2 bin 800’ü uluslararası olmak üzere 26 binin üzerinde öğrencimiz var. İş dünyasının talepleri doğrultusunda iş garantili yeni bölümler açmak istiyoruz. Sayın YÖK Başkanımızın da söz verdiği bir sonraki ziyaretinde iş dünyası ile de bir araya gelerek iş garantili bölüm uygulamalarının yaygınlaşması arzusundayız” dedi.

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