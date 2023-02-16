Yoğun bakımdan çıkan depremzedeye doğum günü sürprizi

Depremde enkaz altından yaralı olarak çıkarıldıktan sonra Sakarya’ya getirilen ve dün yoğun bakımdan çıkan 14 yaşındaki Hatice’nin doğum günü hastanede kutlandı.

Ülkeyi büyük yasa boğan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalan yaralılar birçok farklı ildeki hastanelere sevk edildi. Enkaz altından sağ olarak kurtarılan 14 yaşındaki Hatice isimli kız çocuğu da Sakarya’ya gönderildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi altına alınan Hatice, dün yoğun bakım servisinden çıkarıldı. Hatice’nin doğum gününü, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek sürpriz yaparak kutladı. Ailecek hastaneye gelen Atabek, Hatice’nin yeni yaşını pasta keserek kutladı ve kendisine hediye verdi. Sürpriz doğum gününe hastanede görevli doktorların bir kısmı da katıldı.

Öte yandan, Çiğdem Erdoğan Atabek bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Atabek yaptığı paylaşımda, “Kahramanmaraş’ta enkazdan yaralı olarak çıkarıldıktan sonra tedavisine Şehrimizde devam edilen ve dün yoğun bakımdan çıkan 14 yaşındaki Hatice kardeşimize ailece doğum günü sürprizi yaptık” ifadelerine yer verdi.