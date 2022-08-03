Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin muhtelif noktalarına kaliteli içmesuyunu kesintisiz bir şekilde ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Adapazarı Göktepe Mahallesi’nde çalışmaları devam eden proje çerçevesinde bölgeye bin 600 metrelik yeni içmesuyu hattı ve 50 metreküplük su deposu kazandırılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Adapazarı Göktepe Mahallesi’nde başlattığı çalışmalar çerçevesinde bölgenin yıllardır süre gelen içmesuyu sorununa çözüm olacak. Bin 600 metrelik yeni içmesuyu hattı ve bölgede inşası tamamlanan 50 metreküplük su deposu sayesinde Göktepe Mahallesi’ne kaliteli içmesuyu kesintisiz bir şekilde ulaşacak.

Bölgede özellikle yaz aylarında basınç problemiyle birlikte yaşanan su kesintisi problemi yeni hattın devreye alınmasıyla birlikte tarihe karışacak. Aynı zamanda Göktepe Mahallesi’ne uzun yıllar boyunca hizmet edecek hat sayesinde kayıp ve kaçak oranı da minimum seviyede olacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak yeni hattın bölge halkının hizmetine sunulacağı ifade edildi.