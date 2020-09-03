Yenikent bölgesine yapılacak kreşi Başkan Işıksu yerinde inceledi

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Yenikent Bölgesinde yapılacak olan Kreş ve Gündüz Bakımevinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Seçim vaatlerini birer birer uygulamaya koyan Başkan Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Yusuf Özden ile birlikte 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde hayata geçirilen Kreş ve Gündüz Bakımevi çalışmalarını yerinde inceledi. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Yenikent Bölgesi’ne yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Seçim vaatleri arasında da yer alan Kreş ve Gündüz Bakımevi Projesi, hayırsever desteğiyle hayata geçiyor. Başkan Mutlu Işıksu, 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yardımcısı Yusuf Özden’den bilgiler aldı.

İncelemede, Etüt ve Proje Müdürü Mustafa Akıncı ile 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik de hazır bulunurken, Yenikent Bölgesi’ne yönelik hizmetlerin süreceğinin bilgisini paylaşan Başkan Işıksu, “Yenikent Bölgemize çok önem veriyoruz. Buradaki çalışan annelerimizin ihtiyacını giderecek, seçim vaatlerimiz arasında yer alan çalışmayı da, hayırsever desteğiyle hayata geçiriyoruz. Yenikent’imize hayırlı olsun” dedi.

15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik, Adapazarı Belediyesi’nin bölgede yaptığı çalışmalar için Başkan Mutlu Işıksu’ya teşekkür ederek, “Mutlu Başkanımızın ilgi ve hassasiyetiyle, mahallemiz ve bölgemizin ihtiyaçları hızla gideriliyor. Hizmetten çok memnunuz, başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.