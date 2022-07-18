Yeni hastanenin acil yolu tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, inşaatı tamamlandıktan sonra hasta kabulüne başlayan şehrin yeni hastanesi 106 Yataklı Acil Durum Hastanesi’ne ulaşım için yeni bir yol inşa etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunun açılmasıyla şehrin dört bir yanında yoğun bir mesaiye başladı. Şehrin merkezi ve 16 ilçede yürütülen çalışmalar çerçevesinde grup yolları, ana caddeler yenileniyor ve ulaşım ağı güçleniyor. Bu çerçevede Adapazarı’nda da önemli bir işlem tamamlandı. Sakarya’da inşa süreci tamamlanan ve kısa bir süre önce hasta kabulüne başlayan Sakarya 106 Yataklı Acil Durum Hastanesi’ne ‘acil giriş’ yolu inşası için ekipler seferber oldu.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOL-BAK) ekipleri Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Ambulans girişi ile yeni hastane için açılan yolu birleştirdi. SEAH’ın arka kısmından yeni hastaneye ‘acil giriş yolu’ açıldı. İlk olarak çevre düzenlemelerinin yapıldığı bölgede asfalt serimi de tamamlandı. Şehrin hizmetine açılan yeni hastanenin ana girişi haricinde artık ‘acil giriş’ bölümü de bulunuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi, çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Ekiplerimiz şehrin tamamında asfalt çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Son olarak Sakarya Sağlık Kampüsü’nde hasta kabulüne başlayan Acil Durum Hastanesi giriş yolunda bulunan güzergâhı sıcak asfaltla buluşturduk. Yeni açılan hastanemizin ve girişinin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz” denildi.