banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Kandilli'den çok önemli uyarı!
Kandilli'den çok önemli uyarı!
Haaland gol şov!
Haaland gol şov!
Taksi için kanun taslağı: Plaka elden ele geçmeyecek
Taksi için kanun taslağı: Plaka elden ele geçmeyecek
Motorin ve benzine zam
Motorin ve benzine zam

Yeni dönem başladı öğrenciler sahaya indi

SUBÜ öğrencileri yeni dönemin başlamasıyla birlikte ziyaretlerle sektör deneyimi kazanmaya başladı. Hendek MYO İç Mekan Tasarımı Bölümü’nden 40 öğrenci Türkiye’de mobilya sektörünün önemli merkezlerinden İnegöl’de teknik bir gezi gerçekleştirdi.

SAKARYA 15.10.2021, 18:59
Yeni dönem başladı öğrenciler sahaya indi

SUBÜ öğrencileri yeni dönemin başlamasıyla birlikte ziyaretlerle sektör deneyimi kazanmaya başladı. Hendek MYO İç Mekan Tasarımı Bölümü’nden 40 öğrenci Türkiye’de mobilya sektörünün önemli merkezlerinden İnegöl’de teknik bir gezi gerçekleştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, yeniden yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte sektör ziyaretlerine başladı. Hendek Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü’nden 40 öğrenci İnegöl Mobilya Fuarı’nı, bölümün akademisyenleri Öğr. Gör. Sezgin Bıçak ve Öğr. Gör. Ahmet Şen ile birlikte gezdi. Öğrenciler hem hocalarından hem firma yetkililerinden uygulamalar ve projeler hakkında bilgi alarak mesleki anlamda deneyim elde etti.

Fuarın ardından ise 365 gün fuar konsepti ile yola çıkan ve Türkiye’nin mobilya ihracatının yüzde 70’ini karşılayan ülkenin en büyük mobilya alışveriş merkezi ‘Mobiliyum’ ziyaret edildi. Hendek MYO’dan yapılan açıklamada teknik gezilerin ve ilgili sektörlerle iç içe çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1