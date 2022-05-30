Yeni bir görünüme kavuşan İl Ormanı’na hayran kaldılar

Karakamış Ortaokulu, Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarih ve doğa gezisine çıktı. Öğrenciler Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yepyeni bir yüze kavuşturulan İl Ormanı Tabiat Parkı’na hayran kaldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini gerçekleştirilen gezilerle tanıtıyor. Bu çerçevede düzenlenen gezinin son konukları Karakamış Ortaokulu, Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin Sakarya’nın doğal ve tarihi değerlerini gençlere aşılamayı hedeflediği tanıtım gezileri ile şehrin turizm destinasyonlarının da her geçen gün daha fazla rağbet gördüğü ifade ediliyor.

Tanıtım gezilerinin ilk durağı Büyükşehir Belediyesi tarafından yepyeni bir yüze kavuşturulan İl Ormanı Tabiat Parkı oldu. Doğanın içerisinde yolculuğa çıkan öğrenciler, yapılan yenilemelerin ardından muhteşem bir görünüme kavuşan İl Ormanı’na hayran kaldı. Buraya yapılan ziyaretin ardından öğrenciler Geyve’de Kuvay-ı Milliye Müzesi ile II. Bayezid Köprüsü’nde tarihi bir yolculuğa çıktı. Genç kaşiflerin Son adresleri ise şehrin güney ucu Taraklı oldu. Tarihi dokusunu koruyan, sakinliğiyle insana huzur veren Taraklı, kısa süre önce BM Dünya Turizm Örgütü tarafından dünyanın en iyi turizm kırsal yerleşim yeri olarak seçilmişti. Yapılan açıklamada Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı marifetiyle gerçekleştirilen tanıtım gezilerinin devam edeceği ifade edildi. Öğrenciler ise Sakarya’nın tarihi ve doğal güzelliklerine temas etmekten, şehri keşfetmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, teşekkürlerini paylaştı.