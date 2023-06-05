Yazlık bölgesel parkta son aşamaya gelindi

Serdivan Belediyesi tarafından Yazlık ve Vatan Mahallelerinde tam donanımlı bir sosyal donatı alanı olarak tasarlanan park yapım işlemlerinde son aşamaya gelindi.

Serdivan Belediyesi tarafından 22 bin metrekarelik alanda planlanan 7’den 70’e herkesin hizmet alacağı Yazlık ve Vatan Mahallelerini çevreleyen Bölgesel Park’ta son aşamaya gelindi. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde parkın iki ayrı alanında yapılan çocuk oyun grupları, fitness ve spor aletlerini bünyesinde barındıran bin metrekarelik alanda çocukların daha rahat ve güvenli ortamlarda oyun oynayarak keyifli zaman geçirmeleri amacıyla, kauçuk zemin kaplama işlemleri tamamlandı.