Yazılımcılar eleman bulmakta zorlanıyor, umut gençlerde

Yazılım ile ilgili ihtiyaç dünya genelinde her geçen gün artarken, iş yaptırmak isteyenler eleman bulmakta zorlanıyor. Yazılımcıların eleman umudu ise gençlerde.

Dijitalleşen dünyada, yazılımcılara olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. İş yaptırmak isteyenler ise yazılımcı bulmakta zorlanıyor. Yazılımcılar ise eleman bulmakta güüçlük çekiyor. Konunun uzmanı yazılımcı Orkun Mandıracılar, umudu ve geleceği gençlerde gördüklerini söyledi. Bu dönem içerisinde dijitalleşmenin büyük bir ivme kazandığını ifade eden Orkun Mandıracılar, büyük şirketlerin sitelerinde bulunan küçük bir kod hatasının bile büyük kayıplara yol açtığını ifade etti. Gelişen teknoloji ile birlikte mahallede bulunan küçük bir market sahibinin bile internetten bir şeyler sipariş etmeye ya da sipariş götürmeye başladığını belirten Mandıracılar, "Bu denli uygulamaların geliştirilmesi, şekillendirilmesi ve insanlar için hizmete açılması adına yazılımcı bulunması gerekmektedir. Fakat piyasada yazılımcı sıkıntısı da bulunuyor" dedi.

Gençlerin yazılım öğrenmesi için her şeyi yaptığını söyleyen Mandıracılar, "Öğrenmek isteyenlerin, yazılımın içinde bulunan alt dallarda da profesyonelleşmesine yardım ediyorum. Genç girişimcileri yazılım konusunda ustalaştırarak geleceklerine dokunuyorum. Eğitim verdiğimiz kişilere sürekli pratik yapma imkanı sunuyoruz. Öyle ki yazılımı öğrenerek hareket eden kesimlere güzel ve karlı bir iş öğretiyoruz" diye konuştu.

Gelecek nesilin yazılım öğrenerek çok büyük işlere imza atabileceğini ifade eden Orkun Mandıracılar, "Şu anda devletimizin de yazılım konusunda önemli atılımları var. Okullarda robotik kodlamalar, yazılımlar öğretiliyor. Şu anda bir eleman sıkıntısı var. Ancak geleceği çok parlak görüyoruz" şeklinde konuştu.