Yazar Turan: “Çanakkale’de, teknoloji iman ve ruh karşısında çaresiz kaldı”

SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi tarafından düzenlenen ‘Çanakkale Ruhu ve Gençlerde Milli Bilinç’ başlıklı konferansta konuşan Tarihçi-Yazar Mustafa Turan, Çanakkale’de teknolojinin iman ve yüksek ruh karşısında çaresiz kaldığını söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108. Yıl Dönümü nedeniyle ‘Çanakkale Ruhu ve Gençlerde Milli Bilinç’ başlıklı bir online konferans düzenlendi. Tarihçi-Yazar Mustafa Turan’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansın moderatörlüğünü Özge Sirkeci üstlendi. Turan, konferans sonunda katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.

Teknolojinin Çanakkale’de iman ve yüksek ruh karşısında çaresiz kaldığını vurgulayan Tarihçi-Yazar Mustafa Turan, “Tarihimizi iyi tanımak zorundayız. Milli bir tarih şuuruna sahip olmalıyız. Milletler zaferlerle ve kahramanlarla yükselirler. Çanakkale’nin ne olduğunu öğrenmek ve gelecek nesillere öğretmek şeref borcudur. Dünyada metrekareye 5 litre kanın aktığı ve 6 bin merminin düştüğü başka bir savaş yoktur. 14 ay 14 gün devam eden bu savaşta düşman Çanakkale’yi geçemedi. Bunun temel nedeni imandır. İmanı çıkarırsanız Çanakkale’yi izah edemezsiniz” diye konuştu.