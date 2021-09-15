Yaz döneminde nüfus yoğunluğu artan Karasu’da 141 binden fazla hastaya müdahale

Karasu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Celalettin Akyol, yaz döneminde yoğun nüfus artışı yaşanan ilçede sağlık hizmetlerinin aksatılmadan devam etmesinden dolayı hastane personeline teşekkür etti. Akyol, dört aylık süreçte 141 binden fazla hastaya bakıldığını ve binden fazla hastaya cerrahi operasyonda bulunulduğunu belirtti.

Karasu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Celalettin Akyol, yaz döneminde nüfusu zaman zaman 1 milyona ulaşan ilçede hastanede gerçekleştirilen sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. 1 Mayıs ile 1 Eylül 2021 tarihleri arasında hastanede verilen hizmetlerle açıklamalarda bulunan Başhekim Akyol, “Acil servis kliniğimize ayaktan ve 112 sağlık aracılığıyla 83 bin 5 kişi başvurdu ve muayene edildi. Polikliniklere, ayaktan 52 bin 90 kişi başvurdu. Bu hastaların 782 tanesi hastanemizde yataklı servislerimizde yatarak tedavi görürken diğerleri ayaktan tedavi edildi” dedi.

Hastanede dört ayda 437 ameliyat ve bin 577 küçük cerrahi müdahale gerçekleştirildiğini kaydeden Akyol, “Ayrıca 912 hastaya evde sağlık hizmeti ile evinde hizmet verilmiş olup 28 Mayıs 2021 tarihinde hizmete başlayan BT (bilgisayarlı tomografi) hizmetinden 5 bin 908 çekim yapılarak hastalarımıza hizmet verildi. Tüm çalışan personellerimize bu pandemi döneminde özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Karasu halkına en iyi hizmeti ulaştırmak adına çalışmalarımıza daha da özverili bir şekilde devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.