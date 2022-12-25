Yatağa bağımlı hastalar için 24 saat mesaideler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin nakil ekibi, her gün yatağa bağımlı hastaların sağlık kuruluşlarına en doğru zamanda sevkini sağlamak için mesai harcıyor.

Büyükşehir Belediyesi, hasta sevki hizmetlerini yoğunlaştırdı. Hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti verebilmek adına programlanan hasta nakil ekibi, her gün 2 ambulans ve alanında uzman sağlık personeliyle hizmet veriyor. Ekipler, Sakarya’nın dört bir yanında yatağa bağımlı hastalara evden hastaneye, hastaneden eve ulaşım hizmeti sağlıyor. Hasta nakil hizmeti almak isteyen vatandaşlar Büyükşehir’e Alo 153 Hattı’ndan ulaşıyor. Randevularını oluşturan vatandaşlar, 7 gün 24 saat sağlık hizmeti alıyor.