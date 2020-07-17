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Yaramaz kediyi girdiği motordan polis ve itfaiye kurtardı
SAKARYA’NIN SERDİVAN İLÇESİNDE ARACIN KAPUTUNA GİREN KEDİYİ POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI.
SAKARYA 17.07.2020, 15:44 17.07.2020, 16:29
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde aracın motorun giren kediyi polis ve itfaiye ekipleri kurtardı.
Serdivan ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde aracının motor kısmına yavru kedinin girdiğini fark eden vatandaş polisten yardım istedi. Polis ekipleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiyenin ortak çalışmasıyla yavru kedi bulunduğu yerden çıkartıldı.
Kedinin kurtarılmasına sevinen araç sürücüsü ekiplere teşekkür etti. Kurtarılan yavru kedi ise belediye ekiplerine teslim edildi.
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