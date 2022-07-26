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Yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde benzin istasyonunda yaralı halde bulunan peçeli baykuş, tedavi altına alındı.

SAKARYA 26.07.2022, 13:25
Yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde benzin istasyonunda yaralı halde bulunan peçeli baykuş, tedavi altına alındı.

Konak Mahallesi’nde bulunan benzin istasyonunda yaralı baykuş olduğunu fark eden Çağlar Özbay isimli vatandaş baykuşu güvenli bir yere alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Koruma altına alınan baykuşun tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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