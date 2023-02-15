Yalnız yaşayan özel gereksinimli birey evinde ölü bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan ve yalnız yaşadığı öğrenilen 59 yaşındaki özel gereksinimli birey evinde ölü bulundu.

Yalı Mahallesi 194. Sokak üzerinde bulunan beş katlı bir binanın zemin katında ikamet eden 59 yaşındaki özel gereksinimli Suat Saraylı’dan komşuları bir süredir haber alamadı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin balkon kapısını açmasıyla içeri giren sağlık ekipleri, Saraylı’yı yerde hareketsiz şekilde buldu. Yapılan ilk incelemede Saraylı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Özel gereksinimli bireyin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Saraylı’nın kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Konuya ilişkin inceleme başlatılırken hayatını kaybeden Saraylı’nın komşusu, “İki gün evvel eve asker arkadaşları geldi. Alışverişini yaptı, bir şeylerini aldı. Onlar geleli daha iki gün oldu. Herhangi bir sorun yoktu. Ancak kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yalnız yaşayan birisiydi” dedi.