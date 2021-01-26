Yaktığı anızlardan çıkan yangını kendi söndürdü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde anız yangını rüzgarın etkisiyle fındık bahçesine yayıldı. Paniğe sebep olan yangını, ekipler gelene kadar kendi imkanlarıyla söndürdü.

Yangın, Karasu ilçesi Karasu Mahallesi’nde Mustafa İ.’ye ait fındık bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa İ. fındık bahçesini temizledikten sonra anızları bir arada toplayarak ateşe verdi. Alevler rüzgarın da etkisiyle fındık bahçesine yayılması üzerine Mustafa İ. durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, arazi şartlarının olumsuz olması sebebiyle yangına müdahale edemezken durumu Orman İşletme Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye yangın söndürme arazi araçları sevk edilirken bahçe sahibi kendi imkanlarıyla yangını söndürdü. Olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ise bahçede soğutma çalışması yaptı.