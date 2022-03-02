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Yağlık Ayçiçeği ve Ata Tohumu projeleri için imzalar atıldı

Sakarya’nın ekonomisine katkı sağlaması amaçlanan Yağlık Ayçiçeği ve Ata Tohumu projeleri için Tarım İl Müdürlüğü ve Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü arasında protokol imzalandı.

SAKARYA 02.03.2022, 12:16
Yağlık Ayçiçeği ve Ata Tohumu projeleri için imzalar atıldı

Sakarya’nın ekonomisine katkı sağlaması amaçlanan Yağlık Ayçiçeği ve Ata Tohumu projeleri için Tarım İl Müdürlüğü ve Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü arasında protokol imzalandı.

Yağlık Ayçiçeği ve Ata Tohumu projeleri için Tarım İl Müdürlüğü ve Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü ile iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine; Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Tarım İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürü Bülent Cengiz, Genel Sekreter Mustafa Ak, ziraat odası başkanları, bürokratlar ve davetliler yer aldı.

"Ata tohumlarının gelecek nesillere ulaştırılmasının temelini atacağız"

İmzaların hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Ekrem Yüce, "Protokol ile şehrimizde yağlık ayçiçeği tohumu üretecek olan tüm çiftçileri destekleyeceğiz. Yeni imzalayacağımız ata tohumu projemiz ile de atalarımızdan miras olarak aldığımız ata tohumlarının gelecek nesillere ulaştırılmasının temelini atacağız. Ata tohumu, atalarımızın geçmişte kullandığı ve herhangi bir işlem görmeyen doğal tohumdur. Bu tohumlardan elde edilen sebze ve meyvelerin tohumları alınarak bir sonraki sezonun ekimi için çoğaltılabilir. Bu döngü ile ata tohumu varlığını korur. Başlattığımız projenin amacı; geleceğimiz için önemli olan ata tohumlarının toplanarak üretime kazandırılması ve çiftçilerimizle buluşturulmasıdır" dedi.

"30 bin dekara çıkarmayı hedefliyoruz"

Yağlık ayçiçeği tohumu üretimi için Sakarya’nın elverişli bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Yüce, "Ayçiçeği ülkemizde önemli bir yağ bitkisi olup yağ tüketimimizde birinci sırada yer almaktadır. Ülkemizdeki yağ bitkisi üretimi, tüketimi karşılamadığı için bu açık ithalat ile kapatılmaktadır. Türkiye’deki ayçiçeği ekim alanlarının yüzde 73’ü Trakya-Marmara’da bulunmaktadır. Sakarya’mız da ayçiçeği tarımının yapılabilmesi açısından önemli avantajlara sahiptir. Bu avantajı fırsata çevirmek adına Sakarya’da 25 bin dekar olan yağlık ayçiçeği üretim alanını 30 bin dekara çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Sakarya tarımda model şehir olacak"

Vali Çetin Oktay Kaldırım ise "Sakarya’mız vizyon sahibi, hedefleri olan bir şehir. Tarım, turizm ve sanayide cazibe merkezi olmayı hedefleyen bir şehir. 3 sektörde ilimizin ön alması çok önemli. Ülkemiz ihracat odaklı yeni bir model ortaya koydu. Bu anlamda şehirlerimizin üretim seferberliğine destek olması çok önemli. Ülkemizin hedeflerine ulaşmasında en büyük katkıyı sunacak şehirlerin başında Sakarya geliyor. Tarımda katma değerin artırılması, mümbit toprakların daha katma değerli hale getirilmesi özellikle ürün deseninin geliştirilmesi, çiftçilerimize katkılar sunulmasıyla Sakarya tarımda model şehir olacak" ifadelerini kullandı.

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