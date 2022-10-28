YADEM, yaşlıları İl Ormanı’nda buluşturdu

Sakarya Büyükşehir YADEM ekipleri, yaşlıların doğa ile bir arada olmaları için doğa yürüyüşü etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. İl Ormanı’nda gerçekleşen yürüyüşe 35 kişilik ekip katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen Yaşlı Destek Merkezi (YADEM); yaşlıların her daim yanında olmaya, onların ellerinden tutarak destek olmaya devam ediyor. YADEM ekipleri farklı rotalar çizerek yaşlıların doğa ile iç içe olmaları konusunda büyük bir özveri sarf ediyor. İlk olarak doğa yürüyüşü etkinliklerine Millet Bahçesi’nde başlayan yaşlılar, son olarak Sakarya İl Ormanı’nda güzel hava ile yürümenin tadını çıkardı. Yaklaşık 35 kişilik bir kafile, hem eğlendi hem de doğanın tadını çıkardı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Bizler yaşlılarımızın her ihtiyacında yanlarında olarak onların toplumdan geri kalmamaları, kaliteli bir şekilde yaşamaları ve hak ettikleri değerleri görmeleri adına önemli adımlar atıyoruz. Sadece gezi programları değil hobi kursları, sağlık taramaları, psikolojik destek ve daha birçok konuda yaşlılarımızın yanında oluyoruz” denildi.