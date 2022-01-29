Yaban ve sokak hayvanları için kolları sıvadılar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için yem ile mama bıraktı.

Etkili olan kar yağışı sebebiyle Türk Kızılay Karasu Koordinatörlüğü ve Karasu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için kolları sıvadı. Ekipler, ilçenin Kızılcık Mahallesi’nin yüksek kesimlerine yaban hayvanları için saman, ot, yonca ve kuş yemi bırakılırken ilçe merkezi dışında kalan ve sahil kesimindeki sokak hayvanları için de kedi, köpek ve kuş yemleri bıraktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Kızılay Karasu Koordinatörü Adem Ekşi, “Hava şartlarının çetin olduğu bu dönemde Orman İşletmesi Müdürlüğü’müz ile ortak bir çalışma yaptık. Ormanlık alandaki yaban hayvanları için yiyecek bıraktık. Sokak hayvanları için de ilçe merkezi dışına yem bıraktık. Türk Kızılay’ın canlıların olduğu her yerde olduğunun bilinmesini istedik” dedi.