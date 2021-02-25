Vektörlerle mücadele devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi vektörlerle mücadeleye devam ediyor. Kışlak mücadelesi kapsamında başlayan çalışmalarda hastalık taşıyan sineklerin ve haşeratların kışı geçirmek için saklandıkları kanal ve kanalizasyonlar ekipler tarafından ilaçlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi vektörlerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Şehir genelinde ara vermeden dezenfekte çalışmalarına devam eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri vektörlere karşı da kışlak mücadeleye başladı. Kanal ve kanalizasyon sistemlerinde ilaçlama yapıldığını belirtilirken havaların ısınmasıyla ekip sayısının daha da artırılacağı dile getirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, “Sivrisinek, karasinek ve kemirgenler olmak üzere tüm vektörlerin alanlarını tespit ediyor, gerekli müdahalede bulunuyoruz. Vektörlere karşı etkin bir çalışma içerisindeyiz. Yaptığımız ilaçlamalarda çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyecek biyolojik ilaçlar kullanıyoruz. Kış dönemi dezenfeksiyon ve vektörlerle mücadele birimimizin ekip sayısı yaz döneminde artırılarak, tüm ilçelerimizde dezenfeksiyon ve vektörlerle mücadele kapsamında larva mücadelesini de yapacağız. Sivrisineklerin üreme alanları olan durgun su birikintilerinde, kanallarda, fosseptiklerde ve göletlerde, hamamböceği ve karasinek üreme alanları olan kanalizasyon ve organik atıkların toplandığı alanlarda ilaçlama çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.