Vefatının 224. yılında Şeyh Galib anıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri yeni yılda sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Ocak ayının ilk etkinliği olan ‘Galib: Kuğunun Son Şarkısı’ isimli panel, dinleyicilerin yoğun katılımıyla AKM’de gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri yeni yılda da yoğun bir şekilde devam ediyor. Tiyatrodan sinemaya, konserlerden konferans programlarına kadar birçok programı izleyiciyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayının ilk etkinliğiyle sanatseverlerin karşısına çıktı. AKM’de düzenlenen ‘Galib: Kuğunun Son Şarkısı’ adlı panel programı, Yazar Beşir Ayvazoğlu ve Yazar Ercan Yılmaz’ın katımıyla gerçekleştirildi. Yazar Ayvazoğlu’nun kaleme aldığı ‘Galib: Kuğunun Son Şarkısı’ kitabı konu alan ve panelin de ismini taşıyan program, dinleyicilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Programda vefatının 224. Yıl Dönümünde Türk Divan Edebiyatı Şairi ve Mutasavvıf Galib Mehmed Esen Dede olarak tanınan Şeyh Galib’in yaşamı ve eserleri konu alındı.

Programın moderatörlüğünü gerçekleştiren Yazar Ercan Yılmaz, Modern Türk Edebiyatında Galib Dede’nin etkisini yoğun bir şekilde göründüğünü ifade ederek, “Galip Dede’ye son yıllarda ilginin hızla arttığını görüyoruz. Bu da bizleri bahtiyar ediyor. Tabi bu muhabbettin temelinde Galip Dede üzerine yazılan eserler bulunuyor. Bu günde burada ünlü şairimiz üzerine yazılan ve Sayın Beşir Ayvazoğlu’nun kaleme aldığı kitabı konuşacağız. Modern Türk Edebiyatında Galib Dede’nin etkisini yoğun bir şekilde görünüyor. Bizler de hocamızla birlikte bu etkileri irdeleme fırsatı bulacağız” dedi.

Kitabın yazarı Beşir Ayvazoğlu ise, konuşmasında Galib Dede’nin, bir anlamda divan şiirinin ve onun zenginliklerinin sembolü olduğunu belirterek, “Galip Dede bulunduğu dönemi ve sonrasını çok önemli ölçüde etkilemiş özel bir şahsiyettir. Divan şiirinin ve onun zenginliklerinin adeta bir sembolü rolündedir. Bizler de böylesine önemli bir şairimizi gençlerimize daha fazla anlatmakla mükellefiz. Bir beyitin içine bir dünyayı sığdırabilen özel bir insanı, kültürel zenginliklerimiz içerisinde doğru bir şekilde tanıtmaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu. Program sonunda katılımcılara çekilişle 5 adet kitap hediye edildi.