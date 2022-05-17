Vatandaşlardan Sağlık Sokağı’na tam not

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen “Sağlık Sokağı” projesi vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. 17 Mayıs Salı gününe kadar sürecek etkinlikte, meme kanseri, şeker, tansiyon, ateş ve nabız gibi birçok alanda taramalar ve eğitimler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen “Sağlık Sokağı” projesi tüm hızıyla devam ediyor. AKM önünde misafirlerini ağırlayan Sağlık Sokağı, 17 Mayıs Salı günü saat 19.00’a kadar hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, meme kanseri, şeker, tansiyon, ateş ve nabız gibi birçok alanda taramalar ve eğitimler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. İl Sağlık Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesi Öğrenci Hemşireler Derneği ve Tıp Öğrencileri Topluluğu’nun görev yaptığı etkinlikte, Kemik erimesi ve SMA hastalığına da farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimler veriliyor.

Etkinlikten memnuniyetini dile getiren Osman Tazın isimli vatandaş, “Böylesine güzel bir etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce’ye teşekkür ediyorum. Buraya geldim, tansiyon, nabız ve Oksijen ölçümü yaptırdım. Bütün değerlerim iyi çıktı. Sağlımız her şeyden kıymetli ve Belediyemizin bizlere sunduğu bu hizmet de sağlımızın önemini bir kez daha hatırlamamıza vesile oluyor. Böyle özel etkinliklerin devamını diliyor tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlık Sokağı’nı ikinci defa ziyaret ettiğini belirten Nurgül Demirbaş ise, “Sağlık Sokağı’na ikinci defa geliyorum. Bizlere bu olanakları sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Şeker testi yaptırdım ve kanserle ilgili eğitimler aldım. Bizlere verilen testleri de evimizde kendimiz gerçekleştirebiliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tüm testlerini ücretsiz yaptıran Hikmet Karakuzu isimli vatandaş, “Burada tüm testlerimizi ücretsiz bir şekilde yaptırdık. Özellikle görevli arkadaşların güleryüzü bizleri daha mutlu ediyor. Gerek taramalar gerekse bilgilendirme noktasında herkes elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Bu etkinliği bizlerin hizmetine sunan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce olmak üzere emeği geçen herkesi canı yürekten tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Etkinliğe anne ve babası için katıldığını ifade eden Melek Tezcan ise, “Biz gençler olarak büyüklerimizin sağlığı ile ilgilenmemiz gerekiyor. Başkanımızın da ifade ettiği gibi erken teşhis çok büyük önem arz ediyor. Bende buraya gelerek anne ve babamın kolon kanseri testlerini aldım ve görevli arkadaşlar tarafından bilgilendirildim. Bu güzel hizmet için herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.