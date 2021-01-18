Son Dakika
Vali Kaldırım ve Başkan Alemdar çocuklarla kartopu oynadı
Serdivan’da ki karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, çocukların kartopu keyfine eşlik etti.
SAKARYA 18.01.2021, 16:18
3
Serdivan’da ki karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, çocukların kartopu keyfine eşlik etti.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kar yağışının ardından Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’la birlikte Esentepe Mahallesi Kırcaali mevkiindeki küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını kontrol etti. Bahçelerinde kartopu oynayan çocuklarla sohbet eden Kaldırım ve Alemdar, çocukların kartopu keyfine eşlik etti.Başkan Alemdar’dan karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Kaldırım; yoğun ve etkili çalışmaları için tüm personele teşekkür ederek kolaylıklar diledi. Vali Kaldırım’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Alemdar, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için karla mücadele ekiplerinin 24 saat sahada çalışmaya devam edeceğini söyledi.
1°
az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|17
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|18
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü