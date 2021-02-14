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Vali Kaldırım korona virüs aşısı oldu
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım korona virüs aşısı oldu.
SAKARYA 14.02.2021, 12:58
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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım korona virüs aşısı oldu.Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, korona virüs aşısı oldu. Aşı olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Vali Kaldırım paylaşımında, “Covid-19 aşımızı SEAH Korucuk Kampüsü’nde yaptırdık. Lütfen sırası gelen hemşehrilerimiz randevu alarak aşılarını yaptırsınlar. Aylardır fedakarca çalışan tüm sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi bu musibetten tez zamanda kurtarsın” ifadelerine yer verdi.