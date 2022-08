Vali Kaldırım: “Bir teröriste nasıl muamele ediliyor ve yaklaşılıyorsa, aynı şekilde bu konuya da hassas ve kararlı bir şekilde yaklaşıyoruz”

Akyazı ilçesinde gerçekleştirilen “Asayiş ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısına” başkanlık eden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Özellikle uyuşturucu ile mücadelede adeta bir terör örgütüyle mücadele etme konsepti ve anlayışıyla hareket ederek toplumun bütün kesimleriyle; devlet kurumlarımızla ve ildeki aktörlerimizle birlikte her türlü imkanı seferber etmiş durumdayız. Bir teröriste nasıl muamele ediliyor ve yaklaşılıyorsa, aynı şekilde bu konuya da hassas ve kararlı bir şekilde yaklaşıyoruz” dedi.

Akyazı İlçe Kaymakamlığı Toplantı Salonunda; Akyazı Kaymakam Vekili Halil İbrahim Acır, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Emniyet Müdür Vekili, İlçe Jandarma Komutanı ve ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, ilçedeki asayiş ve genel durum ve uyuşturucu ile mücadelede çerçevesinde yapılan çalışmalar, planlanan faaliyetler ve projeler ele alındı.

Sakarya’nın özellikle son dönemlerde gerek turizm gerekse sanayi ve ticaret hareketliliği bakımından ülkenin gözbebeği şehirlerinden biri haline geldiği ve dolayısıyla şehrin güvenli ve huzurlu olması için, hem asayiş anlamında hem de uyuşturucu vb. suçlarla mücadele konusunda çok hassas davrandıklarını ve titiz çalışmalar yaptıklarını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Son dönemlerde yapılan çalışmalar ve operasyonlarla şehir olarak, güven ve huzur ortamı açısından son derece iyi duruma geldik, özellikle uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede sahaya iyi basıyoruz ve mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Özellikle uyuşturucu ile mücadelede adeta bir terör örgütüyle mücadele etme konsepti ve anlayışıyla hareket ederek toplumun bütün kesimleriyle; devlet kurumlarımızla ve ildeki aktörlerimizle birlikte her türlü imkanı seferber etmiş durumdayız. Bir teröriste nasıl muamele ediliyor ve yaklaşılıyorsa, aynı şekilde bu konuya da hassas ve kararlı bir şekilde yaklaşıyoruz. Zaten son dönemlerde hem ülkemizde hem de İlimizde güvenlik güçlerimiz, çok başarılı operasyonlara imza atmaya devam ediyorlar. Bu konuda verdiğimiz mücadelemiz de, gözbebeğimiz gençlerimizin ve çocuklarımızın hayatını karartmak isteyen zehir tacirlerine vurulan çok büyük bir darbe niteliği taşıyor” dedi.

“Yaptığımız birçok operasyonla zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz”

İl genelinde zehir tacirlerine göz açtırmamaya kararlı olduklarını ve mücadeleye etkin şekilde devam ettiklerini aktaran Kaldırım, “Asayiş çalışmalarının doğru zamanda, doğru yerde ve sahaya basarak yapılması, koordinasyonun doğru ve etkin tesis edilmesi ile uyuşturucu gibi insan hayatını her anlamda olumsuz etkileyen maddelerin nakli ve ticareti de büyük ölçüde engellenebiliyor. Bu anlayışla ilimizde güvenlik güçlerimiz ile birlikte zehir tacirlerine göz açtırmamaya kararlıyız ve mücadeleye etkin bir şekilde devam edeceğiz. Bizler hem emniyet hem de jandarma teşkilatlarımız ile birlikte suçu önleme noktasında büyük bir gayret sarf ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de yarın da aynı hassasiyetle zehir tacirlerine ilimizde geçit vermemeye kararlıyız” diye konuştu.

“Gençlerin hayatına dokunmalıyız”

Toplumdaki her bireyi yakından ilgilendiren bu konuda herkese ayrı ayrı görevin düştüğünü ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Uyuşturucu vb. maddelerle mücadelede arz ve temin kısmını engellemek elbette tek başına etkili olmuyor, bununla birlikte özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı bu konuda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek de bir o kadar hayati önem taşıyor. Çocuklar ile gençlerin zararlı alışkanlık edinmelerini önlemek amacıyla öncelikle sosyal farkındalık projelerine önem veriyoruz. Zaten bizler de bu konuda vatandaşlarımızı, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi doğru ve yeterince bilgilendirebilirsek, mücadelede elimiz güçlenir ve çok büyük problemler yaşanmaz. Milli, manevi, bilimsel ve değerler yönünden gençlerimizi iyi bir şekilde donatmamız gerekiyor. Çünkü bir toplumun birlik ve beraberlik içerisinde, huzurlu ve mutlu olarak ayakta durabilmesi için, sağlıklı ve dinamik olmasının rolü çok büyüktür. Toplumdaki her bir bireyi yakından ilgilendiren böylesi hayati bir konuda her kurumumuza, her birimimize, merkezi ve yerel kurumlarımıza, belediye ve muhtarlarımıza ayrı ayrı önemli görevler düşüyor. Devletimizin her kademesi ile birlikte bizler de üzerimize düşen görevlerin bilinciyle ve önemiyle hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Her kesimin katkısı önemli”

Kaldırım, “Güvenlik güçlerimizin zehir tacirlerine karşı verdiği mücadele kadar, İl Sağlık Müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, İl Müftülüğümüz, üniversitelerimiz, büyükşehir ile birlikte ilçe belediyelerimiz, muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın da madde bağımlılığına karşı çok önemli çalışmaları bulunuyor, bizler de onlarla birlikte hareket etmeye, omuz omuza çalışmaya ve her konuda el birliği yapmaya devam ediyoruz. Her kesimin bu konuda katkılar sunması, geleceğimizi yeniden sağlıklı bir şekilde yeşertecek ve topluma büyük bir maddi ve manevi huzur getirecektir. Dolayısıyla bu mücadelenin ne kadar verimli ve isabetli yapıldığına ve birlikte hareket edildiğinde ne kadar başarılı olunduğuna son dönemlerde daha fazla şahit oluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yetkililerin sorumluluk alanlarında yaptıkları çalışmalar, faaliyetler ve projelere dair bilgiler verdiği toplantıda, hem il çapında hem de Akyazı ilçesi özelinde alınacak ek tedbirler de görüşüldü. Her bir ilçe ile birlikte Akyazı’nın da asayiş ve uyuşturucu ile mücadeledeki çalışmalarını ve faaliyetlerini çok önemsediklerinin altını çizen Vali Çetin Oktay Kaldırım, toplantının sonunda katılımcılara çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.