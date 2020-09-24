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Vali Çetin Oktay Kaldırım şehit aileleriyle bir araya geldi

SAKARYA VALİSİ ÇETİN OKTAY KALDIRIM, AYNI BİNADA HİZMET VEREN TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ SAKARYA ŞUBESİ İLE TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ SAKARYA ŞUBESİNE ZİYARETTE BULUNDU.

SAKARYA 24.09.2020, 13:29
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Vali Çetin Oktay Kaldırım şehit aileleriyle bir araya geldi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, aynı binada hizmet veren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesine ziyarette bulundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak tarafından karşılanan Vali Çetin Oktay Kaldırım, her iki derneğin yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. Dernek Başkanları Erol Demir ve Mustafa Çolak, kendilerine gösterdikleri ilgi ve alaka için üyeleri Vali Kaldırım’a teşekkür ettiler. Her iki dernekte Şehit aileleriyle Gazilerin sıkıntı ve taleplerini de dinleyen Vali Çetin Oktay Kaldırım, Tüm Şehitleri, ebediyete intikal eden Gazileri rahmetle ve minnetle yad ettiklerini belirtti.

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