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Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Sakarya’da polis ekiplerince 4 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ve 79,81 gram metamfetaminin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA 14.06.2022, 17:34
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Sakarya’da polis ekiplerince 4 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ve 79,81 gram metamfetaminin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma doğrultusunda Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen operasyonla şüpheliler M.S., M.K., M.B., B.T. ve E.İ. yakalandı. Şüphelilerin üst ve araç aramasında 4 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ve 79,81 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.B. ve E.İ. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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