Uyuşturucu operasyonlarında 7 günde 133 şüpheli yakalandı

Sakarya’da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde son bir haftada polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 133 şüpheli yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 19-25 Aralık tarihleri arasında 133 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 3 bin 565 uyuşturucu hap, 475 gram esrar, 471 gram metamfetamin, 234 gram sentetik uyuşturucu, 180 gram takoz esrar, 149 gram skunk, 77 gram kokain, 50 gram eroin, 3 kök kenevir bitkisi, 17 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.