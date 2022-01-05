Uyuşturucu maddeyle yakalandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş ekipleri 2022 yılının ilk uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdi. Denizköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda H.S. isimli şahıs, üzerinde bir miktar eroin maddesi ile yakalandı. Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.