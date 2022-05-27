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‘Üstad’ AKM’de sahnelendi: Oyun boyunca alkışlar hiç susmadı

Sakarya Büyükşehir Mayıs Kültür Sanat Etkinlikleri Ünlü Şair Necip Fazıl Kısakürek’in hayatını konu alan ‘Üstad’ isimli tiyatro gösterimiyle devam etti. Salon katılımcılar tarafından tamamen doldu, oyun boyunca alkışlar hiç susmadı.

SAKARYA 27.05.2022, 10:30
‘Üstad’ AKM’de sahnelendi: Oyun boyunca alkışlar hiç susmadı

Sakarya Büyükşehir Mayıs Kültür Sanat Etkinlikleri Ünlü Şair Necip Fazıl Kısakürek’in hayatını konu alan ‘Üstad’ isimli tiyatro gösterimiyle devam etti. Salon katılımcılar tarafından tamamen doldu, oyun boyunca alkışlar hiç susmadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Üstad’ isimli tiyatro gösterimiyle devam etti. Tiyatro oyununa ilgi büyüktü. Ünlü Şair Necip Fazıl Kısakürek’in hayatını konu alan tiyatro oyununda salon katılımcılar tarafından tamamen doldu, oyun boyunca alkışlar hiç susmadı.

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