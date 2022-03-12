Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat etkinliklerinde usta şarkıcı Ahmet Özhan sevenleriyle bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat etkinlikleri “Şarkılar Seni Söyler” isimli söyleşi ve dinleti programıyla devam etti. AKM’de gerçekleştirilen programın konuğu müzisyen Ahmet Özhan olurken, Özhan’a ud’da Prof. Dr. Ferdi Koç, Ney’de Mustafa Hakan Alvan ve Kanun’da Öğretim Görevlisi Tuncay Kardaş eşlik etti. Programı Başkan Ekrem Yüce, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel ve çok sayıda müziksever takip etti. Program sonunda Başkan Yüce, konuk Ahmet Özhan’a ve saz ekibine teşekkür ederek günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.