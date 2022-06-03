Unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla doyasıya eğlendiler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen ‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ etkinliği sona erdi. 16 ilçeden yüzlerce öğrenci unutulmaya yüz tutan geleneksel oyunları oynadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ sona erdi. Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri’nde 16 ilçeden yüzlerce öğrencinin katıldığı oyun şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Unutulmaya yüz tutan geleneksel çocuk oyunlarının oynandığı, dayanışma, paylaşma ve yardımlaşma duygularının çocuklara aşılandığı etkinliklerde yağ satarım bal satarım, kaleli yakan top, tombik ve mendil kapmaca gibi pek çok oyun oynandı. Çocuklar gönüllerince eğlendi, madalya ve kupa kazanan takımlar ise büyük mutluluk yaşadı. 16 ilçeden yüzlerce öğrencinin katıldığı ‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ etkinliğinde çocuklar, hatıralarına bir yenisini daha ekledi.

Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “3 gün boyunca ‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ etkinliklerine Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesislerimizde ev sahipliği yaptık. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin yer aldığı her spor faaliyetini yakından takip ediyor, gerekli ortamın ve ekipmanların sağlanması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede 3 gün süren ‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ etkenliğimizin bugün itibariyle finalini yapmış bulunuyoruz. 16 ilçeden gelen minik öğrencilerimiz doyasıya eğlenirken, kıyasıya bir rekabet içerisinde birincilik için yarıştılar. Gençlerimizin unutulmaya yüz tutan oyunlarla tanışmalarını sağlayan etkinlik için tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyoruz” denildi.