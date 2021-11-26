Ünlü sanatçının yer aldığı tiyatro oyunu ayakta alkışlandı

Adapazarı’nda ünlü sanatçı Ediz Hun’un başrolde olduğu ‘On Kişiydiler’ tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

Adapazarı Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerini şehir insanı ile buluşturmaya devam ediyor. Kasım ayı programı kapsamında, ‘On Kişiydiler’ tiyatro oyunu, Orhangazi Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Etkinliğe AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, başkan yardımcıları Hilmi Kızılcık ve Fatih Çelikel, belediye meclis üyeleri ile birlikte çok sayıda tiyatrosever katıldı. Yönetmenliğini Burak Karaman’ın yaptığı, ünlü sanatçı Ediz Hun’un başrolünde olduğu tiyatro oyunu izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Oyun sonunda sanatçıları tebrik eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Adapazarı kültür sanat etkinliklerimiz kapsamında zengin içerikli birçok programı sanatseverlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Agatha Christie’nin unutulmaz eseri ‘On Kişiydiler’ tiyatro oyununda sahnede yer alan Ediz Hun gibi büyük ustaları Orhangazi Kültür Merkezi’mizde izlemeye devam edeceğiz inşallah. Adapazarı’mızın kültür sanat yaşamına katkı sunmak için hazırladığımız etkinliklere ilgi gösteren kıymetli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Kültür ve sanata desteğimiz sürecek” dedi.