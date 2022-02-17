Ünlü sanatçı “Güneşli Günler” söyleşisinde bir araya geldi

Adapazarı Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Ahmet Yenilmez, sevenleriyle bir araya geldi. Yenilmez, “Öğrenmekten asla vazgeçmeyin” dedi.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şubat ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, tiyatrocu, aktör, şair ve yazar olan Ahmet Yenilmez, “Güneşli Günler” imza ve söyleşi programında sevenleri ile buluştu. Programda tecrübelerini ve düşüncelerini aktaran Yenilmez, Türk halkının kendi değerlene sahip çıkmaları gerektiğini belirtti.

Sevenleriyle bir araya gelen Ahmet Yenilmez, “Türkleri tarihten çıkarırsanız dünya tarihini yazamazsınız. Türk milletinin özellikle fıtratında ve yapısında mesuliyet duygusu çok büyük. Türk milleti, mesuliyet duygusunu mecburiyet gibi görerek yaşayan bir millettir. Türk’ün mesuliyet duygusuna nasıl önem verdiğini binasından şehir yapısına kadar muhteşem bir estetikle görebiliyoruz. Selçuklu yapılarına dikkat edin. İçi turkuaz yapılarla döşenmiştir. Sebebi turkuaz renginin özelliği kirlenmiş havayı dışarı, dışarıdaki temiz havayı içeri davet eder. Bahçesinde ardıç ağacı görürsünüz, ardıç ağacı su ile temas ettiğinde etrafa hoş bir koku verir” dedi.

“Biz, kendi değerlerimize sahip çıkmak zorundayız”

Türklerin kendi değerlerine sahip çıkmaları gerektiğini belirten Yenilmez, “Bundan sonraki çağın çok farklı olacağını görebiliyoruz. Ahlak farklı, donanım farklı, bu farklılıklar içinde bize ait bir değer yok. Biz, kendi değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Hikayesi olmayan ya da hikâyesini bilmeyen toplumlar sömürülmeye mahkumdur. Bizi hikâyeden uzaklaştırıp gözlerimizi ekranlara kilitlediler. Ekran mahkemelerin yerine geçti ve gözlerimizi, zihnimizi işgal ettiler. Eğer bizler hikayelerimizi bilmez ve nesillerimize bunları aktaramazsak birileri gelir ve kendi hikayelerini bizim evlatlarımıza anlatır. Her şeyimizi feda ederek yetiştirdiğimiz çocuklarımızdan tanımadığımız bir nesil çıkar ortaya” diye konuştu.

“Öğrenmekten asla vazgeçmeyin”

Gençlere öğütler veren Yenilmez, “Yerel yönetimlerin de bu konuda çok önemli görevleri olduğunu düşünüyorum. Sanatta, edebiyatta, mimaride ve estetik anlayışta toplumsal katkıları ne kadar çok olursa o kadar kendi hikayelerimizi oluşturmayı başarırız ve aslımıza sahip çıkarız. Sadece bir meslek sahibi olmak yetmeyecek, çok donanımlı olmak zorundasınız. Çok donanımlı olabilmek için de kendi kültürünüzü en ince ayrıntılarına kadar bilmek zorundasınız. Okumaktan, araştırmaktan, sorgulamaktan ve tabii ki öğrenmekten asla vazgeçmeyin” şeklinde konuştu.