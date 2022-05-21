Ünlü oyuncu Cengiz Küçükayvaz ve ekibi Sakarya’ya geliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri ünlü oyuncu Cengiz Küçükayvaz’ın kurduğu Tema Sanat ekibinin 21 Mayıs akşamı gerçekleştireceği “Yalan Dolan” isimli tiyatro gösterisiyle devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerin de ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Sanatsal anlamda iz bırakan, sevilen oyuncuları sahnesinde misafir eden Büyükşehir’in son konuğu ünlü oyuncu Cengiz Küçükayvaz ve ekibi olacak. Tema Sanat ekibi 21 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da AKM’de “Yalan Dolan” isimli oyunu oynayacak. Etkinlik, Sakarya’daki tiyatro severleri bir araya getirecek. Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Her kültür takvimimizde dolu-dolu, vatandaşlar için unutulmaz anılar bırakan isimleri ağırlıyor, etkinlikler düzenliyoruz. Kültür ve sanat alanında ülkeye mal olmuş ustaları misafir etmeye devam ediyoruz. Cengiz Küçükayvaz ve ekibinin AKM’de gerçekleştireceği oyuna tüm sanatseverlerimiz davetlidir. Programın biletleri internet sitemiz üzerinden sunulmaktadır” denildi.