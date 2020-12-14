Ünlü karikatürist, online olarak öğrencilerle buluştu

Altı ülkeden 20 öğretmenin bulunduğu 80’e yakın öğrencinin katılımıyla yürütülen e Twinning projesi için yapılan ‘Çizgiyle İfade de Karikatür Sanatı’ çevrimiçi söyleşine ödüllü karikatürist Osman Suroğlu konuk oldu.

Korona virüs ile mücadele kapsamında ülkemizde alınan tedbirlerde, gündelik hayatta kullanılan maske, eldiven ve diğer kişisel temizlik malzeme atıklarının günlük yaşantımızda doğada, sokakta sıkça karşılaştığımız atıklar arasın da olmaya başladı. Ferizli ilçesi Hatice Aslan İlk-Orta Okulu Görsel Sanatlar Öğretmeni İbrahim Türk ve Sakarya Bilim Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Suzan Türk’ün kuruculuğunu yapmış olduğu e Twinning ‘2470 Covid waste’ projesi ile çevreye atılan atıkların 450 yıl doğada kaybolmayacağı, gelecek nesillerin bile bundan etkileneceği konusunda etkinlik başlattılar.

Bu kapsamda 6 ülkeden ( Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Polonya, Portekiz, Romanya, Türkiye ) 20 öğretmenin bulunduğu seksene yakın öğrencinin katılımıyla yürütülen e Twinning projesi için dün yapılan ‘Çizgiyle İfade de Karikatür Sanatı’ çevrimiçi söyleşiye ödüllü karikatürist Osman Suroğlu konuk oldu. 347 öğrenci ve öğretmenin katılımıyla gerçekleşen çevrim içi toplantıda korona virüs atıkları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla karikatürün ifadedeki etkisini öğrencilere anlatan Suroğlu aynı zamanda canlı yayında atıklar ile ilgili bir de çizim gerçekleştirdi.

Çevrimiçi olan toplantıda konuşan karikatürist Osman Suroğlu, “Karikatürün yazısız olması ve en az çizgiyle mesajını aktarması çok önemli. Korona virüs atıkları sadece atık olarak görmemek lazım. Zira aynı zamanda virüs barındıran insan sağlığı için zararlı bir atık. Doğaya vereceği zararı şu anda öngörmüyor olabiliriz” dedi.

Proje yürütücüsü Bilim Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Suzan Türk ise, “’Masken Çöpte Geleceğin Güvende’ sloganıyla çıktığımız bu yolda sadece öğrenci ve öğretmenler değil tüm bireylerin üzerinde farkındalık oluşturmayı amaçladık. Tüm dünyada Korona virüs atıkları hızla yayılmaktadır. Her sorumlu yurttaş gibi hepimiz bu konuda daha duyarlı davranmalıyız” diye konuştu.