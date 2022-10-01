Ümmet Çil, Öz Sağlık-İş Sakarya Şube Başkanlığı adaylığını açıkladı

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş Sendika Sakarya Şubesi’nde çeşitli görevde bulunan Ümmet Çil, ‘Tabana ses, işçiye nefes olmak için yola çıkıyoruz’ sloganıyla adaylığını açıkladı.

Öz Sağlık-İş Sendikası Sakarya Şubesi’nde çeşitli görevlerde bulunan Ümmet Çil, başkan adaylığını açıkladı. ‘Tabana ses, işçiye nefes olmak için yola çıkıyoruz’ sloganıyla yola çıkan Çil, “Bildiğiniz üzere 2017 yılından bu yana yokluğunda varlığında Genel Başkanımız Devlet Sert’in tensipleri ve izinde Öz Sağlık-İş Sendikamızın Sakarya ayağında temsilcilik, il temsilciliği ve Şube Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundum. Bu görevleri yürütürken daima işçi kardeşlerimizin hak ile menfaatlerini ön planda tutmayı, sendikamızın misyon ve idealleri doğrultusunda Genel Başkanımızın gösterdiği hedeflere gece gündüz demeden koşmayı şiar edindim” dedi.

Çil, “Almış olduğumuz görevlerde zaman gözetmeden imkanlarımız doğrultusunda yorulmadan koşmaya özen gösterirken aynı zamanda mevcut başkanımıza itici bir kuvvet olmaya, işçi kardeşlerimizin menfaatleri doğrultusunda hareket edebilmek için yol gösterici olmaya çalıştık. Kısa ve öz olarak ifade etmek gerekirse Sakaryamız maalesef Sakarya sağlık işçisinin hak ettiği gibi üyelerimize teşkilatımıza ve Genel Başkanımıza layık bir şekilde yönetilmemektedir. Bunun sebebini derinlemesine incelemeye gerek olmadığı gibi tüm Sakarya sağlık camiası ve sağlık emekçilerinin malumu olduğu üzere bir sendikacı olarak işçi kardeşlerimizin hastalığında, sağlığında, cenazesinde, düğününde yanında olunmadığında hiçbir kıymet-i harbiyesi ve maneviyatı kalmamaktadır. Konuyu daha ileriye götürmem gerekirse; Genel Başkanımız Devlet Sert’in gecesi gündüzü, sabahı, akşamı bulunmamaktadır, kendisi ve yönetimi gece gündüz demeden il il gezerek herkesin gönüllerine koşmaktadırlar, böyle bir genel başkana sahip olup işçinin sorunlarından ve sıkıntılarından uzak bir anlayış sergilemek, evimizde yatarak sendikacılık yapmak ne Sakaryamızın şanına nede Öz Sağlık-İş Sendikamızın namına yakışmamaktadır” diye konuştu.

Açıklamasına devam eden Ümmet Çil, “Bu ve sayabileceğimiz çokça sebeplerden dolayı Sakarya sağlık işçisine ve genel Başkanımız Devlet Sert’e layık yönetilebilecek bir Sakarya Şubesi için yola çıktığımızı ve Sakarya Şube Başkanlığına gerçekleşecek olan 1. Olağan genel kurulda aday olduğumuzu buradan net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bizler Sakarya Şube Başkanlığına adaylığımızı koyarak aslında şunu anlatmak istiyoruz, çok uzun uzadıya cümleler kurmaya gerek olmadığını başkalarının ne yapmadığını değil kendimizin neler yapabileceğini sahada bizzat anlatmak ve göstermek istiyoruz. Sakarya Sağlık İşçisinin sorunlarını biliyor ve yakından takip ediyoruz. Şunu net olarak ifade etmek isteriz ki; kazansakta, kaybetsekte yıllardır ekmeğimizi bölüştüğümüz tüm işçi kardeşlerimizin dostlarımızın daima emrinde olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.