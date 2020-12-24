Uluslararası dil sınavları SAÜ’de uygulanmaya başlandı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlük Yabancı Diller Bölümü tarafından Uluslararası Dil Sınavlarının SAÜ’de uygulanması amacıyla yürütülen süreçte ilk olarak TOEFL IBT yetkili sınav merkezi olunması için gereken süreçler tamamlandı.

Yabancı Diller Bölüm Başkanı Dr. Ulvican Yazar, SAÜ’nün artık “STN20423A, Sakarya University (PUBLIC)” ismiyle TOEFL IBT sınavlarının yapılacağı yetkili bir sınav merkezi olduğunu belirterek, takip eden günlerde de diğer uluslararası sınavlar içinde yer alan PTE Academic, Cambridge Assessment English, IELTS sınavlarının uygulama merkezi olacağını söyledi.

Öğrencilerin ve akademisyenlerin bundan sonra sınav için çevre illere gitmek zorunda kalmayacaklarını ifade eden Yazar, “Teknik alt yapıların tamamlanmasıyla birlikte 4 dil becerisinin ölçüldüğü uluslararası dil sınavları ölçütlerinde, bölümümüz öğretim elemanları tarafından hazırlanacak ve uygulanacak yerli sınavımız uygulanmaya başlayacaktır. Bu sayede söz konusu sınavlara girmek isteyen öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz çevre illerde olan sınav merkezlerine gitmek zorunda kalmayacaklar ve çevre illerden sınavlara girmek isteyenler de Üniversitemiz sınav merkezlerinde sınavlara katılabileceklerdir” dedi.