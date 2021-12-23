Ülkü Ocaklarınca düzenlenecek şölene tüm Sakaryalılar davet edildi

Ülkü Ocakları Sakarya İl Başkanlığınca 24 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek olan gençlik şölenine, tüm Sakaryalılar davet edildi.

Ülkü Ocakları Sakarya İl Başkanlığı tarafından “Vazgeçilmez Yeminle Hedef 2023” teması ile Türk Gençlik Şöleni düzenlenecek. Şölen, Adapazarı Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda 24 Aralık Cuma günü 19.00’da başlayacak. Atila Yılmaz, Osman Öztunç ve Alperen Kekilli’nin sahne alacağı ve ücretsiz olacak konsere tüm Sakaryalılar davet edildi. Konuyla alakalı Ülkü Ocakları Sakarya İl Başkanlığından yapılan açıklamada, “Ülkü Ocakları Sakarya İl Başkanlığı olarak düzenleyeceğimiz; Atilla Yılmaz, Osman Öztunç ve Alperen Kekilli’nin sahne alacağı “Vazgeçilmez Yeminle Hedef 2023” Türk Gençlik Şölenimize tüm vatandaşlarımız davetlidir. Konserimiz ücretsizdir” denildi.