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Ulaşımı kolaylaştıracak güzergah sıcak asfaltla buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarını şehrin dört bir yanında plan ve program dahilinde sürdürüyor. Bu kapsamda Millet Bahçesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak 170 metrelik güzergah sıcak asfalt ile buluşturuldu.

SAKARYA 31.05.2021, 15:51
Ulaşımı kolaylaştıracak güzergah sıcak asfaltla buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarını şehrin dört bir yanında plan ve program dahilinde sürdürüyor. Bu kapsamda Millet Bahçesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak 170 metrelik güzergah sıcak asfalt ile buluşturuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Asfalt Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen sıcak asfalt çalışmaları şehrin dört bir yanında plan ve program dahilinde sürdürülüyor. Bu kapsamda YOLBAK ekipleri Millet Bahçesi ulaşımında yer alan 170 metre uzunluktaki güzergahı sıcak asfalt ile buluşturdu. Sıcak asfalt ile buluşan güzergah sayesinde Millet Bahçesi’ne ulaşım dört bir yandan sağlanabilecek. Yol Bakım ve Asfalt Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada sıcak asfalt çalışmalarının plan ve program dahilinde sürdürüldüğü belirtildi.
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