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Ankara’nın Keçiören ilçesinde yolun çökmesi sonucu 1 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Ufuk Güngörsün son yolculuğuna uğurlandı
Sakarya Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Necdet Güngörsün’ün kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden kardeşi Ufuk Göngürsün son yolculuğuna uğurlandı.
SAKARYA 24.12.2021, 14:04
Sakarya Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Necdet Güngörsün’ün kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden kardeşi Ufuk Göngürsün son yolculuğuna uğurlandı.
Sakarya Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı merhum Necdet Güngörsün’ün basın mensubu olan 52 yaşındaki kardeşi Ufuk Güngörsün, yakınları tarafından Serdivan İlçesindeki evinde ölü olarak bulundu. Yapılan incelemeler sonrasında kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği belirlenen Güngörsün için Adapazarı Yeni Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazı sonrasında Güngörsün, Arifiye ilçesi Yukarıkirazca Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.