Türkiye’nin Yazarları Sakarya’da: 7 farklı bölgeden 23 şair ve yazar geliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri “Türkiye’nin Yazarları Sakarya’da” isimli özel etkinlik ile devam edecek. Ülkenin 7 farklı bölgesinden 23 şair ve yazar kültür sanat dostları ve öğrencilerle buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri “Türkiye’nin Yazarları Sakarya’da” isimli özel etkinlik ile devam edecek. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Sakarya Şubesi iş birliğiyle düzenlenecek programlarda ülkenin farklı şehirlerinden yazar ve şairler Sakarya’da kültür sanat dostlarıyla buluşacak. Ülkenin 7 farklı bölgesinden 23 şair ve yazarın 4-6 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceği buluşmaların ev sahipliğini Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile TYB Sakarya Şubesi üstlenecek.

Türkiye Yazarlar Birliği 14. Şubeler Buluşması 4 Kasım Cuma günü başlayacak. Gerçekleştirilecek açılış programının ardından saat 14.00’te SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Nevzat Kor Salonu’nda TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve Türk-İslam Sanatları Uzmanı Bekir S. Soysal edebiyat söyleşilerinde SAÜ ve SUBÜ öğrencileriyle buluşacak. Aynı gün ve saatte şehrin 16 ilçesinde yazarlar lise öğrencileriyle bir araya gelecek. Ayrıca program çerçevesinde konuk yazar ve edebiyatçılar Sakarya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret edecek, kültürel gezilerle şehri yakından tanıma fırsatı bulacak. Sakarya’da 3 gün boyunca edebiyat rüzgarı esecek.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin 7 farklı bölgesi ve farklı şehirlerinden gelecek şair, yazar ve edebiyatçıların konuk olacağı programlara tüm kültür sanat dostlarının davetli olduğu ifade edildi. TYB Sakarya Şube Başkanı Fahri Tuna ise, programın düzenlenmesinde destek olan ve emek gösteren kurum ve kişilere teşekkür ederek, “Üç gün süreyle 23 şair ve yazara, Sakarya olarak ev sahipliği yapacağız. 14. TYB Şubeler Buluşmasına, Sakarya olarak, iki yenilik getirdik; gelecek bütün yazarlarımızın eserlerinden ’Tekmili Birden’ adıyla ortak bir kitap yayınladık, ayrıca yazarlarımızı 16 ilçede öğrencilerimizle buluşturacağız” dedi.