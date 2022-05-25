Türkiye’de her evi çağrı merkezine dönüştüren projeye ödül

Evde interneti ile bilgisayarı olan herkese maddi destek sağlayan ve insanlara ev internetini diğer firmalardan daha uygun fiyatlarla buluşturan e-Ticaret projesi, aldığı ödülle başarısını taçlandırdı.

Evinde bilgisayar ile interneti olan herkese istihdam fırsatı sunan ve Türkiye’de her evi adeta çağrı merkezine dönüştüren e-Ticaret projesi, 52 ilde yüzde 100 evden çalışma sistemiyle Eskişehir’den yönetiliyor. Bu çerçevede proje, Gökhan Burak Gürsoy organizatörlüğünde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Medya Ödülleri’nde ‘Yılın En Başarılı e-Ticaret Projesi’ seçildi. İnsanlara ev internetini diğer firmalardan daha uygun fiyatlarla buluşturmak amacıyla 2011 yılında İbrahim Yiğithan Özbek tarafından kurulan ve Türkiye’nin ilk garaj e-Ticaret projelerinden biri olan Evinternetim.com, aldığı ödülle başarısını taçlandırdı.