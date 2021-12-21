Türkiye Basketbol Üniversiteler müsabakalarında ilk gün tamamlandı

Sakarya’da düzenlenen Türkiye Basketbol Üniversiteler 2. Lig Grup Birinciliği ilk gün müsabakaları tamamlandı.

İlk maçtan önce düzenlenen seremonide Sakarya Üniversitesi Spor Müdürü Recep Eren’in açılış konuşması yaptı. Açılış konuşmasının ardından takımlar Sakarya Türküsü eşliğinde takımlar sahaya indi. Turnuva sonunda bir erkek ve bir kadın takımın üst lige çıkacağı ilk günün maçları; Erkeklerde Sakarya Üniversitesi 79-39 Gebze Teknik Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 79-65 Bursa Teknik Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi 77-57 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Bayanlarda da Osmangazi Üniversitesi 36 - 98 Eskişehir Teknik Üniversitesi şeklinde sonuçlandı.