Türk ve Batı Müziği eserleri Ziya Taşkent’te dinlenecek

Sakarya Büyükşehir Kasım kültür sanat etkinlikleri 28 Kasım Pazartesi günü Kent Orkestrası’nın Türk ve Batı Müziği’nin seçkin parçalarından oluşan dinleti programı ile devam edecek. Etkinlik Ziya Taşkent Konser Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri Kent Orkestrası tarafından gerçekleştirilecek dinleti programı ile devam edecek. 28 Kasım Pazartesi günü Ziya Taşkent Konser Salonu’nda düzenlenecek etkinlikte Türk ve Batı Müziği eserlerinden oluşan seçkiyi dinleyicilerin beğenisine sunacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada saat 19.00’da başlayacak olan müzik programına tüm sanatseverlerin davetli olduğu ifade edildi.