Türk Sanatı Serdivan’da konuşuldu

Serdivan Belediyesi Fikir ve Sanat Akademisi Güz Dönemi dersleri katılımcıların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Felsefe, Psikoloji, Mimarlık, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Müzik gibi 5 farklı akademi çalışma gurubu ve 17 farklı dersle ilgilileriyle buluşan Akademide, dördüncü haftasında Tasarım Dünyası ve Türk Sanatı başlıklı seminer gerçekleştirildi. Anadolu ve İslam coğrafyasından örnek eserlerden katılımcılara aktarım yapan Prof. Dr. İlhan Özkeçeci, Türk ve İslam sanatının zenginliğini vurguladı.

Tezhip, mimari, deri, ahşap ve çini gibi sanatların mükemmel tasarım örnekleri olduğunun altını çizen Özkeçeci, bu sanatların güçlü bir inanca dayalı hayal gücü ve yeteneğin eseri olduğunu söyledi. Klasik sanatların geçmişte kalmış sanatlar olmadığını ve günümüz sanatına bakış açımızı yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Özkeçeci bu konuda Güzel Sanatlar Fakültelerine önemli görevler düştüğünü belirtti.