Türk müziği konseri sanatseverleri mest etti

Sakarya Büyükşehir kültür sanat etkinlikleri ‘İbrahim Suat Erbay ile Türk Müziği Konseri’ isimli program ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Mayıs ayı kültür sanat etkinlikleri konser etkinliği ile devam etti. ‘İbrahim Suat Erbay ile Türk Müziği Konseri’ isimli program AKM’de dinleyiciler ile buluştu. Birçok sanatseverin katılımıyla gerçekleşen programa Ud’da Prof. Dr. Ferdi Koç, Kanun’da Tuncay Kardaş ve Kemençe’de Uğur Özcan yer aldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz devam ediyor. Bizlere eşlik ederek her programda yanımızda olan tüm sanatsever dostlarımıza teşekkür ediyoruz” denildi.